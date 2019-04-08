Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızları Yakalandı

Kablo Hırsızları Yakalandı

24 dakika önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde telefon kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kablo Hırsızları Yakalandı, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde telefon kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, hafta cuma günü Erbaa ilçesinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 demir makas, eldiven, 2 testere ve 1 balta bulundu. Araçtaki Ö.A. (20) ve İ.Ç. (23) gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda 1200 metre kablonun kesildiği ve araziye gizlendiği tespit edildi. Gözaltındaki  2 şüpheli de kabloyu çaldıklarını itiraf etti.  Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:24 Kaynak: DHA

Tokat, Jandarma, Erbaa, Güncel
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