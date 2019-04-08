Kablo Hırsızları Yakalandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde telefon kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde telefon kablosu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.



Olay, hafta cuma günü Erbaa ilçesinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 demir makas, eldiven, 2 testere ve 1 balta bulundu. Araçtaki Ö.A. (20) ve İ.Ç. (23) gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda 1200 metre kablonun kesildiği ve araziye gizlendiği tespit edildi. Gözaltındaki 2 şüpheli de kabloyu çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



- Tokat

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