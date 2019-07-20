Kablo hırsızları yakalandı
1 saat önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde kablo hırsızlığı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
'ün Yenice
ilçesinde kablo hırsızlığı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbar değerlendiren Yenice Emniyet Amirliği ekipleri Özal Mahallesi Kumtaş mevkinde bulunan kum ocağı işletmelerine ait binalarda elektrik kablolarını sökerek hırsızlık yapan E.Ç, E.Y ile U.A adlı şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslar çaldıkları kabloları E.Ç 'nin kullandığı 67 DE 839 plakalı araca sakladılar. Araç
içerisinde üç çuval elektrik kablosu çıkarken şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
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