Kablo hırsızları yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kuruma ait kabloları çalan ve satan 3 şahıs tutuklandı, 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kamu kurumuna ait kabloların çalınması olayıyla ilgili faillerin tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı. Kablo hırsızlığı olaylarını M.D., Ş.H., R.U., F.D. isimli şahısların çaldığı, çaldıkları kabloları Ü.Ö. isimli şahsa sattıkları iddiaları üzerine şüpheli şahıslar yakalandı. Şahıslardan kablo kesmede kullanılan bir adet demin makası, 25 kilogram civarında bakır kablo ele geçirildi.



Yapılan araştırmada, şüphelilerin son bir yıl içerisinde Aksu ilçesi Polis Sorumluluk Bölgesinde 13 ayrı kablo hırsızlığı, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde ise 3 ayrı kablo hırsızlığı olmak üzere toplam 16 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Olayla ilgili şüpheliler hakkında "Nitelikli Hırsızlık ve Hırsızlık Malı Satın Almak" suçlarından 16 ayrı tahkikat evrağı düzenlendi, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden M.D., Ş.H. ve R.U. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı, F.D. ve Ü.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA