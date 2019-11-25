Kablo hırsızları yakalandı

Malatya'da, bir iş yerinden kablo çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 2 kişi yakalandı. İş yerinden 4- 5 bin TL civarında bakır kablo çalındı. Olayın şüphelilerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen şüpheli T.Y. ve S.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.



Ayrıca çalınan malları satın alan İ.K isimli şahsa da suç eşyası satın almaktan adli işlem yapıldı.



Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MALATYA