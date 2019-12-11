Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Kablo hırsızları yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 4 kişi çaldıkları koblalarla beraber yakalandı.

Kablo hırsızları yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 4 kişi çaldıkları koblalarla beraber yakalandı.


Gaziantep'in Nizip İlçesi Gürbaşak Mahallesinde Türk Telekom'a ait telefon direklerindeki kabloları çalmaya çalışan M.D., İ.D., S.D. ve A.D. isimli şahıslar 2 araçla birlikte yakalandı. Polsisin araçlarda yaptığı aramada hırsızlıkta kullanılan suç unsurları ele geçirildi. Polisin çalışmaları sonucu son üç günde bölgede çalınan Türk Telekom'a ait kablo hırsızlığı olaylarının faillerinin bu şahıslar oldukları tespit edildi. Şüpheliler adliyey sevk edildi. - GAZİANTEP

Türk Telekom, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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