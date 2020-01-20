Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Kablo hırsızları yakalandı

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesi'nde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

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Adana'nın Pozantı ilçesi'nde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Yazıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kenarında park halinde duran 01 ABG 955 plakalı araçtan şüphelendi. Bunun üzerine aracı inceleyen ekipler 2 kişinin Kamışlı ve Aşçıbekirli mahallelerindeki yaklaşık 600 metre Türk Telekom'a ait kabloları kestiğini tespit etti.


Araçtaki Y.D ve A.A. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından Pozantı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ADANA

Jandarma, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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