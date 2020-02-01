Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Kablo hırsızları yakalandı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kablo hırsızları yakalandı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, bir aracın bagajında, satılmak için hazırlanan bakır kablolar bulunduğunu öğrenince harekete geçti. Tespit edilen araç, Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkisinde durduruldu. Aracın bagajında, çalıntı olduğu belirlenen 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Orhan A.(23), Ramazan A.(28) ve Muzaffer K.(24), gözaltına alındı.Kullandıkları otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
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