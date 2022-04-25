Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Kablo hırsızları yakalandı

25.04.2022 12:08
Kablo hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkoğlu ilçesi Yeşilova mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri karayolu üzerinde hızlı seyreden bir aracı takibe aldı. Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araç içinde yaklaşık 600 metre haberleşme kablosu ele geçirildi.

Olayla ilgili M.İ.(27), V.D.(34) ve S.Ü.(23) gözaltına alındı.

Çalıntı kablolara iletişim şirketine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika


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