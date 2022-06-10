Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam sürdüren jandarma ekipleri, Mecitözü ilçesine bağlı Emirbağ köyü yakınlarında bir araca operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada, 200 kg ağırlığında yakılmış kablo ile 4 kilo 9 gram ağırlığında kablo muhafazası için kullanılan folyo ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken araçta bulunan bakır kablo ve folyoya el konuldu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

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