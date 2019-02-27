Kablo Hırsızları Yakayı Ele Verdi
25 dakika önce
Malatya Jandarması telefon kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi çaldığı kablolarla beraber yakaladı.
Malatya
Jandarması telefon kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi çaldığı kablolarla beraber yakaladı.
Konuyla ilgili Jandarmadan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Arguvan
ilçesi Akören
Mahallesinde yapılan 'Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi' esnasında, kontrol noktasına gelen bir kamyonetin kasasında yapılan aramada toplam 55 metre telefon kablosu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine Türk Telekom
Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonrası bahse konu kabloların Arguvan ilçesi Kuyudere Mahallesi çıkışında kesildiği anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının alınan talimatı ile şüpheli C.U., T.U. ve İ.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak tahkikat işlemlerine başlanılmıştır" denildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:10 Kaynak: İHA
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