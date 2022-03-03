Kablo hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika
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Kablo hırsızları yakayı ele verdi

03.03.2022 09:41
Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Düzce'de gece saatlerinde bir tavuk çiftliğinden kablo çalan 2 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalandı.

Düzce'de gece saatlerinde bir tavuk çiftliğinden kablo çalan 2 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması neticesinde yakalandı.

Olay, Boğaziçi Beldesine bağlı Kabalak köyünde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. isimli kişiye ait tavuk çiftliğinden kablolar çalındı. Kabloların olmadığını fark eden H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin hırsızlık amacıyla kullandıkları otomobilin çalıntı olduğunu belirledi. Otomobilin gidiş yönünün Akçakoca istikameti olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Otomobili bulan polis ekipleri ise A.K. ve A.G.'ye de gözaltına alındı.

Otomobil içinde yapılan aramada 5 metre uzunluğunda kablo bulundu. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilecek. - DÜZCE

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Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı Jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı İŞÇİLERİN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ, 2 YARALI İŞÇİLERİN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ, 2 YARALI

Jandarma, Düzce, Polis, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika


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