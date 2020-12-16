Kablo hırsızlarına operasyon - Son Dakika

Amasya'da 26 kablo hırsızlığı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, 26 hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin F.D, K.B, H.A, C.Y, O.D, E.K. ve K.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri ikametlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 3 demir kesme makası, 1 kablo soyma aparatı, 1 balta, 1 çift eldiven, 1 pense, 19 kilogram yakılmış bakır kablo ve 50 metre kesilmiş kablo, 8 cep telefonu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği fişeği, 1 çift araç plakası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.B, H.A, C.Y, O.D, E.K. ve K.Ç. tutuklandı, F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.