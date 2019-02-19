Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızlarına Operasyon: 5 Gözaltı

Kablo Hırsızlarına Operasyon: 5 Gözaltı

1 saat önce

KONYA'nın Meram ilçesinde jandarma, telefon hattındaki kablo hırsızlığı olaylarına karıştıklarını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kablo Hırsızlarına Operasyon: 5 Gözaltı, System.String[]
KONYA'nın Meram ilçesinde jandarma, telefon hattındaki kablo hırsızlığı olaylarına karıştıklarını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine 17 Şubat'ta Sağlık Mahallesi'nde iki ayrı noktada meydana gelen telefon hattındaki 450 metre uzunluğunda kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmada, olayı  H.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.B.'nin sorgusunda olayı B.S., M.D., H.H.D. ve Y.D. ile birlikte gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine 4 kişi de gözaltına alındı. Sorguları sırasında olayı itiraf eden şüpheliler, ocak ayında  Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde de telefon hattındaki kabloları çaldıklarını söyledi. 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

Jandarma, Meram, Konya, 3. Sayfa
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