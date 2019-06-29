Kablo hırsızlarına operasyonda 5 tutuklama

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Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu

İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi