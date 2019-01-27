Kablo Hırsızlarına Suçüstü
11 dakika önce
Bartın'da park ve inşaatlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Bartın
'da park ve inşaatlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte kablo hırsızlığı ihbarlarının gelmesi üzerine başlattığı çalışmalar sonucu A.Y., V.T., Y.K., M.C.S. ve H.B.B. isimli şüphelileri tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, zanlıları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılardan M.C.S.'nin 2019 yılında İstanbul Zeytinburnu
'nda da çeşitli hırsızlık suçlarını işlediğini belirleyen ekipler, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ile iletişime geçerek bu suçlarla ilgili de işlemlerin başlamasını sağladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve V.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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