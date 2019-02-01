Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızlarına Suçüstü

Kablo Hırsızlarına Suçüstü

1 saat önce

Malatya'da Telekom'a ait kabloları keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Malatya'da Telekom'a ait kabloları keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında bulunan Türk Telekom Müdürlüğüne ait direk üzerinde 2 şüpheli şahsı gördü. 'Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı' yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, ekipleri görünce kaçmaya başladı, ancak bir süre sonra şüpheliler bir araçta yakalandı.

Bölgede araştırmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Malatya-Sivas karayolu bir şüpheli şahsı daha yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler Y.Y, M.K ve N.Ç. sorgularında beraber kablo hırsızlığı yaptıklarını itiraf ederken, olay yerinde 1 adet demir ve tel kesmeye yarayan makas, 1 adet yaklaşık 10 metre uzunluğunda dağcılık ipi ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan 3 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Türk Telekom, Yeşilyurt, Malatya, Jandarma, 3. Sayfa
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