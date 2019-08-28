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Kablo hırsızlarına suçüstü

20 dakika önce

Malatya'da Türk Telekom'a ait kabloları çalan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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Malatya'da Türk Telekom'a ait kabloları çalan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Boran Mahallesinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait yaklaşık 60 metre fiberoptik telefon kablolarının kesilerek çalınması üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kabloları çalan 2 şüpheli Malatya Hurdacılar sitesinde kabloları satacağı esnasında suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. - MALATYA
Türk Telekom, Battalgazi, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
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