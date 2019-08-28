Kablo hırsızlarına suçüstü
20 dakika önce
Malatya'da Türk Telekom'a ait kabloları çalan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
'da Türk Telekom
'a ait kabloları çalan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Battalgazi
ilçesi Boran Mahallesinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait yaklaşık 60 metre fiberoptik telefon kablolarının kesilerek çalınması üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Jandarma
ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kabloları çalan 2 şüpheli Malatya Hurdacılar sitesinde kabloları satacağı esnasında suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. - MALATYA
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