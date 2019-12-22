Kablo hırsızlarına suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızlarına suçüstü - Son Dakika

Kablo hırsızlarına suçüstü

6 saat önce

Sinop Dikmen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri telefon kablolarını çalmak isteyen iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Kablo hırsızlarına suçüstü, System.String[]

Sinop Dikmen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri telefon kablolarını çalmak isteyen iki kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Üçpınar köyü kırsalında devriye gezmekte olan jandarma ekipleri, dürbünle etrafı gözetlerken iki kişinin telefon direklerindeki kablolarını keserek çalmak üzere olduğunu fark etti. Ekiplerin olay yerine intikal etmesinin ardından hurdacılık yaptığı öğrenilen 22 ve 49 yaşlarındaki iki şahıs kestikleri kablolarla ele geçirilerek Gerze Adliyesine sevk edildi. - SİNOP

Jandarma, Dikmen, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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