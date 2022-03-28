Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada - Son Dakika

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Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bekçiler, bir ev ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı. O anlar bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi ifa ettiği esnada bir ikamet ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı. Suçüstü yakalanan şahısların o anları ve ele geçirilen kablolar, bekçilerin yaka kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.