Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada

28.03.2022 17:32

Son dakika haberleri... Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada Gaziantep'te bekçiler, bir ev ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı.

Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bekçiler, bir ev ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı. O anlar bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi ifa ettiği esnada bir ikamet ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı. Suçüstü yakalanan şahısların o anları ve ele geçirilen kablolar, bekçilerin yaka kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada

YORUMLAR
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Sultangazi'de hırsızlar otomobilin aküsünü çaldı, o anlar kamerada Sultangazi'de hırsızlar otomobilin aküsünü çaldı, o anlar kamerada Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada - Son Dakika


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