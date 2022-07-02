Hırsızların suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı o anlar fabrikanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların kullandığı aracın önünü kesen polis ekipleri araçtan inerek havaya ateş etmesi yer alırken, koşarak kaçmaya çalışan hırsızların tek tek yakalanması kameralara yansıdı. Hırsızlar uzun süre polisin elinden kaçıp, kurtulmaya çalışması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kablo hırsızlarına suçüstü kamerada - Son Dakika

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