Kablo hırsızlarına suçüstü kamerada - Son Dakika
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Kablo hırsızlarına suçüstü kamerada

02.07.2022 15:35

Kablo hırsızlarına suçüstü kamerada O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı Gaziantep'te polis ekipleri bir fabrikadan kablo çalışmaya çalışan hırsızları suçüstü yakaladı.

Kablo hırsızlarına suçüstü kamerada

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri bir fabrikadan kablo çalışmaya çalışan hırsızları suçüstü yakaladı. 2 hırsız tutuklanırken polislerin araçla kaçmaya çalışan hırsızların önünü keserek gözaltına alması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi 235 No'lu Cadde üzerinde dün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde araçla bir fabrikanın arka tarafına gelen hırsızlar fabrikaya ait kabloları çalmaya çalıştı. Polis ekipleri hırsızlara suçüstü yaparken polis aracını gören hırsızlar araçla kaçmaya kalkıştı.

Hırsızların suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı o anlar fabrikanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların kullandığı aracın önünü kesen polis ekipleri araçtan inerek havaya ateş etmesi yer alırken, koşarak kaçmaya çalışan hırsızların tek tek yakalanması kameralara yansıdı. Hırsızlar uzun süre polisin elinden kaçıp, kurtulmaya çalışması da görüntülerde yer aldı.

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan E.K. ve E.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızlarına suçüstü kamerada - Son Dakika

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