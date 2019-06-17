Kablo hırsızlarına suçüstü baskın
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Tokat İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, il merkezine bağlı Çördük Köyü kırsalında iletişim kablolarını çalan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:58 Kaynak: İHA
İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, il merkezine bağlı Çördük Köyü kırsalında iletişim kablolarını çalan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Çördük Köyü'nde kablo hırsızlığı yapıldığına dair aldığı istihbarat sonrasında hemen harekete geçti. Ekipler 3 şüpheli şahsı bir iletişim firmasına ait kabloları çalarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte, 450 metre kablo, 1 adet demir kesme makası, 1 adet balta ve 1 adet falçata ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulduğu öğrenilirken şüphelilerin, Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda tamamlanan işlemlerinin ardından sevk adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT
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