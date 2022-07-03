Gaziantep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi 'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araca çalıntı kablo ve malzeme yükleyen şüphelileri gördü. Polis ekipleri, kendilerini farkederek kaçmaya çalışan şüphelileri havaya ateş ederek ve aracın önünü keserek durdurdu. Ekipler araçta bulunanlardan 2 şüpheliyi dışarı çıkarırken, bir diğeri kaçtı. Şüphelilerin çalıntı eşyaları araca yüklemesi, kaçmaya çalışmaları ve yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler E.A. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! KABLO HIRSIZLARINA SUÇÜSTÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.