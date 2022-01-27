Üye Girişi
Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek - Son Dakika

Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek

27.01.2022 12:49

Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecekARTVİN Artvin'de bir iş adamı inşaat halinde olan 14 katlı apartmanından 70 bin lira değerinde kablo çalan hırsızları gören ve ihbar edenlere 10 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek

ARTVİN Artvin'de bir iş adamı inşaat halinde olan 14 katlı apartmanından 70 bin lira değerinde kablo çalan hırsızları gören ve ihbar edenlere 10 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde inşaat halinde olan 14 katlı bir binanın içinden elektrik kabloları çalındı. Olay, Boğaziçi mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı bir binaya döşenen iç tesisat kabloları gece henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sabah inşaata gelen çalışanlar kabloların çalındığını fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaatta yaptıkları inceleme sonunda kablo hırsızı veya hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. İnşaattan çalınan kabloların 70 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Olay ardından kooperatif olduğu öğrenilen binanın üyelerinden iş insanı Nasır Önder, hırsızların başına 10 bin lira para ödülü koyduğunu açıkladı. Önder yaptığı açıklamada, "Çalışanların haber vermesi sonrası inşaata gittiğimizde kabloların kesildiğini bir kısmının da çalındığını gördük. Bunu yapan profesyonel bir ekip. Normal sıradan bir vatandaş bunu yapamaz. Dört veya beş kişi olduğunu düşünüyoruz. İvedilikle bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Hırsızı bulana, görene, ihbar edene 10 bin lira para ödülü vereceğim. Bizim üyelerimiz evinden, çocuğundan, ailesinden kısarak ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. Tekrardan bu tahsisat döşenecek. Ben ivedilikle bu hırsızların yakalanmasını ve gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Özellikle çevre illerdeki hurdacıların duyarlı olmasını istiyorum. Demir, bakır gelirse ihbar etmesini bekliyoruz. Hurdacıların denetlenmesini istiyoruz. Aldığı ürünün sormasını gerekirse imza karşılığında almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek
Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek
Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek
Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek
Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek

YORUMLAR
500

İş Adamı, Arhavi, İnşaat, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi         
14:07
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam! 80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam!         
13:52
Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi? Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi?         
13:48
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Faizi sabit bırakan Fed, mart ayı için sinyali verdi: Varlık alımları sona erecek Faizi sabit bırakan Fed, mart ayı için sinyali verdi: Varlık alımları sona erecek         
23:58
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi
13:53 Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok
13:52 80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam!
13:48 Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere şaşırtan cevap
13:47 Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi?
13:31 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! Eski BJK Başkanı Fikret Orman: Kardeşim gibiydi
13:24 Başkan Çebi'den silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ilk açıklama geldi
13:23 Afganistan'a insani yardım töreninde Bakan Soylu'ya İmamoğlu'nun "MOBESE" tepkisi soruldu: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı
13:23 7 yıldır uzay boşluğunda dolaşan roket Ay'a düşecek!
13:19 Erdoğan, "İBB Başkanıyken AKOM'da karargah kurardık" demişti. AKOM ne zaman kuruldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 14:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kablo hırsızlarını ihbar edene 10 bin lira ödül verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement