Kablo hırsızlarının izini süren jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı - Son Dakika
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Kablo hırsızlarının izini süren jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı

04.04.2022 12:00
Kablo hırsızlarının izini süren jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesinde D-650 karayolu üzerinde bulunan haberleşme ve enerji nakil hatlarına yönelik son dönemlerde artan hırsızlık olaylarının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Karayolu üzerinde Kızılöz köy kavşağında bir araç şüpheli harekelerinden dolayı durdurdular. Yapılan arama sonucunda, daha önceden aynı güzergahlarda enerji nakil kablolarını çalan şüphelisi İ.Ö. bulunması üzerine jandarma ekipleri araçta bulunan 3 şüpheliyi alarak karakola getirdi. Karakoldaki ifadelerinin ardından E.A., (23) S.A. (47) ve İ.Ö. (43) adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden E.A. savcılık tarafından adli kontrollü olarak serbest bırakılırken İ.Ö. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine sevk edildiler. - BİLECİK

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Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı

Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızlarının izini süren jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı - Son Dakika


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