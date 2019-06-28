Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızlığı
Son Dakika Güncel Haber

Kablo hırsızlığı

35 dakika önce

Sakarya'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Sakarya'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Türk Telekom'a ait internet, telefon ve enerji nakil kablolarının çalınmasına ilişkin ihbarların artması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde siyah renkli otomobilin arka tamponuna Türk Telekom'a ait yaklaşık 100 metrelik kabloyu bağlayarak kaçan şüpheliyi takibe aldı.
Kovalamaca sırasında Kuzuluk Fatih Camisi'nin avlusundaki şadırvana çarpan araçta bulunan 5 şüpheli, yaya olarak kaçtı.
Otomobildeki parmak izlerini inceleyen jandarma ekipleri, araç plakasının sahte olduğunu, motor ve şasi numaralarının silindiğini belirledi.
Şüphelilerin Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunduğunu belirleyen İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat timleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyonda E.A, V.D, M.Ü, B.D, ve G.D'yi gözaltına aldı.
Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin, 27 Aralık 2018 ile 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy, Sarıcalar ve Kayalarmemduhiye mahallelerindeki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
Kablo hırsızlığı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:09 Kaynak: AA
akyazı, sakarya, jandarma, türk telekom, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:44:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]