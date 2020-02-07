Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı - Son Dakika

Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı

6 saat önce

İzmir'de bir kişi kablo hırsızlığı yapmak için girdiği dinlenme tesisine ait trafoda akıma kapıldı.

Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı, System.String[]

İzmir'de bir kişi kablo hırsızlığı yapmak için girdiği dinlenme tesisine ait trafoda akıma kapıldı.


Olay, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisine ait betonarme trafo binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde hırsızlık amacı için girdiği iddia edilen Z.B. isimli şahıs, elektrik kablolarıyla uğraştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayın gerçekleştiği esnada elektriği kesilen dinlenme tesisi çalışanları trafoya gelerek şahsı trafo içerisinde baygın vaziyette buldu. Çalışanlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Z.B., olay yerine gelen 112 ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak Z.B. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Yeniköy, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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