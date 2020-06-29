Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi - Son Dakika

Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi

Kablo hırsızlığı için trafoya giren bir kişi, kabloları keserken akıma kapıldı. Elektriklerin kesildiği ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi çalışanları, olay yerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, kaçan diğer şahısları arama çalışması başlattı.

Bursa'da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. Elektriklerin kesilmesiyle dağıtım şirketi çalışanları, trafoya gelince akıma kapılan şahsın yerde cansız bedenini görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Polis, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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TRAFONUN KAPISI KIRIKTI

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç. ve yanındaki arkadaşları, tekstil sanayi bölgesine elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp içeri girdi. Mustafa Ç, burada kabloları keserken akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşları kaçarken bölgede elektriklerin kesildiği ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi çalışanları trafoya geldi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Ç'nin hareketsiz yattığını gördü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ç'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAÇANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile demir kesme makası bulan polis ekipleri, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SUÇ KAYDI DA BULUNUYORDU

Hakkında taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan dava kaydının olduğu belirlenen Mustafa Ç'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yıldırım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 07:44 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi - Son Dakika
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