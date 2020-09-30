DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-2

Taksicilerin müşteri kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 4 yaralı İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre taksiciler arasındaki müşteri tartışması silahlı kavgaya döndü.

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Taksicilerin müşteri kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 4 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde,  iddiaya göre taksiciler arasındaki müşteri tartışması silahlı kavgaya döndü. Olayda, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Aksoy Sokak'taki taksi durağındaki bir taksici Bostanlı bölgesinde bir yolcu aldı. Bunun üzerine, Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışan Mustafa Ş., durumdan rahatsız olarak Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti. Taraflar burada sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sırasında Mustafa Ş. darp edilmesi sonucu yaralandı. Mustafa Ş.'nin durakta bulunan Bülent Gözütok'a durumu bildirmesi üzerine, Bülent Gözütok ve yanındaki bir grup Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti. Burada tekrar yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Olayda, Bülent Gözütok sol kalçasından ve sırtından, Oğuzhan Kaya(22) karnından, İsmail Künüçem kolundan ve Kürşat Kaya ise ayağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Oğuzhan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Genel ve detay görüntü Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 3 kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, bir şüpheli iki kişiyi bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi  Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi sahil kenarında yürüdüğü sırada, çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermeye çalıştı. Olayı gören Hamdi B. ve Enes B., kimliği öğrenilimeyen şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine, şüpheli ile Hamdi B. ve Enes B. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, şüpheli yanında taşıdığı bıçakla iki kişiye saldırdı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Hamdi B. ve Enes B. ağır yaralandı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliğini aldığı sırada, Hamdi B.'yi bir otomobile bindiren arkadaşları olay yerinden kaçırmak istedi. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca kısa sürede sona erdi. Yaralı Hamdi B., Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan, olay yerinde bulunan Enes B. de ambulansla Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Yaralılardan görüntü-Genel ve detay görüntüHaber : Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı BURSA'da arkadaşıyla birlikte kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Akın Ç.(27) yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Karadavut Sokak'ta meydana geldi. Akın Ç. ile arkadaşı Enes D. (26) mahallenin elektriğini sağlayan trafonun kapı kilidini kırarak içeri girdi. Kabloları kesmeye çalışan Akın Ç., elektrik akımına kapıldı. Akın Ç., yanında bulunan arkadaşı Enes D.'nin müdahalesiyle eline yapışan bakır kablodan kurtuldu. Durumu gören mahalle bekçilerinin çağırdığı ambulansla Akın Ç., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akın Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Trafoda yaptıkları incelemede bir miktar kablo, demir kesme makası bulan polis ekipleri Enes D.'yi gözaltına aldı.

DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2
DHA YURT BÜLTENİ-2

Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 08:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

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