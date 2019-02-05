Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızlığı İddiasıyla 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kablo Hırsızlığı İddiasıyla 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

36 dakika önce

Bartın'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kablo Hırsızlığı İddiasıyla 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Bartın'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şahne köyünde A.A. M.Y., M.G., ve M.F. isimli şahıslar bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldı. Şüpheliler durumun İl Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli Bartın Adliyesine sevk edildi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa
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