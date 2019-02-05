Kablo Hırsızlığı İddiasıyla 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
36 dakika önce
Bartın'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bartın
'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Şahne köyünde A.A. M.Y., M.G., ve M.F. isimli şahıslar bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldı. Şüpheliler durumun İl Jandarma
Komutanlığı'na bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli Bartın Adliyesine sevk edildi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
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