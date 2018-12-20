Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

10 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek, geçen 17 Aralık'ta Yağbastı Mahallesi ve Kenger Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan Ş.A.E., A.H. ve A.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ş.A.E., A.H. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:47 Kaynak: DHA

Manisa, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayati Tehlikeyi Atlatan Mehmet Ali Erbil'in Uyandıktan Sonra İlk İsteği Mantı ve Köfte Oldu Bir Harf Yüzünden Emekli Olamayan Talihsiz Kadın, 7 Yıl Sonra Mutlu Sona Ulaştı

Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı 20 Milyon Lira ile Ortadan Kayboldu Canlı Yayın Bağlantısı Yapan Muhabirin Cep Telefonu Çalındı! Hırsızlık Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:28:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]