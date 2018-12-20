Kablo Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
10 saat önce
MANİSA'nın Kula ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı.
MANİSA'nın Kula
ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı. Gökçeören Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek, geçen 17 Aralık
'ta Yağbastı Mahallesi ve Kenger Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan Ş.A.E., A.H. ve A.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ş.A.E., A.H. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:47 Kaynak: DHA
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