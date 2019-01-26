Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama
1 saat önce
BARTIN'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
BARTIN'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bartın
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ağdacı Mahallesi, Demirciler Mahallesi ile Diyanet Vakfı Kuran
kursu inşaatlarından ve parklarda bulunan kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis
ekipleri, 5 kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda çalınan kablolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve V.T. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.K, M.C.S. ve H.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:19 Kaynak: DHA
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