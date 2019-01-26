Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama

Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama

1 saat önce

BARTIN'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama, System.String[]
BARTIN'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ağdacı Mahallesi, Demirciler Mahallesi ile Diyanet Vakfı Kuran kursu inşaatlarından ve parklarda bulunan kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 5 kişinin ev ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda çalınan kablolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve V.T. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.K, M.C.S. ve H.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:19 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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