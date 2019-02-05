Kablo Hırsızlığına 3 Tutuklama
1 saat önce
Kablo hırsızlığına 3 tutuklamaBARTIN - Bartın'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kablo hırsızlığına 3 tutuklama
BARTIN - Bartın
'da telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Şahne köyünde A.A. M.Y., M.G., ve M.F. isimli şahıslar bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çaldı. Şüpheliler durumun İl Jandarma
Komutanlığı'na bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli Bartın Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece şüphelilerden A.A., M.Y. ve M.F. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:53 Kaynak: İHA
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