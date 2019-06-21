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Kablo hırsızlığına 4 gözaltı

17 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları iddia edilen 4 kişi Kula ilçesinde yakalandı.

Kablo hırsızlığına 4 gözaltı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları iddia edilen 4 kişi Kula ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Demirci ilçesinde kablo hırsızlığı yapan şahısların ihbar edilmesi ve araç plakasını bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından verilen plaka ile şüphelilerin Kula ilçesinde oldukları ihbarının alınmasının ardından, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyon sonucu Bey Mahallesi Dökümhane mevkiinde 35 AGF 821 plakalı aracı ve S.Ç (25). S.Ç.(22), E.S. (29), ve B.Y.(27) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri, yakalanan araç üzerinde inceleme yaptı.

Şüpheli şahıslar, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından sorgulamalarının yapılması için Demirci İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:07 Kaynak: İHA
Manisa, Kula, Demirci, 3. Sayfa
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