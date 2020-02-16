Kablo hırsızlığına 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da direklerden telefon kablosu hırsızlığına teşebbüs olayına karıştığı iddia edilen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telekoma ait 7 direk arasındaki yaklaşık 350 metre kablo hırsızlar tarafından kesilerek direklerden indirildi. İhbar üzerine olay yerine giden İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili F.Ö., O.K., B.T. ve A.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan 4 kişi "hırsızlığa teşebbüs" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN