Son Dakika Haberleri: Kablo Hırsızlığına 5 Tutuklama

Kablo Hırsızlığına 5 Tutuklama

1 saat önce

Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kablo Hırsızlığına 5 Tutuklama, System.String[]
Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkeze bağlı Şahne köyünde gerçekleşen olayda kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarının alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli yapılan operasyonda suça karıştıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, R.Ç., A.K., C.K., C.B. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:38 Kaynak: İHA

Jandarma, Türk Telekom, Bartın, 3. Sayfa
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