Kablo Hırsızlığına 5 Tutuklama
1 saat önce
Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın
'da Türk Telekom
'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkeze bağlı Şahne köyünde gerçekleşen olayda kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarının alınması üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli yapılan operasyonda suça karıştıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, R.Ç., A.K., C.K., C.B. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:38 Kaynak: İHA
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