Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti çökertti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti çökertti - Son Dakika

Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti çökertti

7 saat önce

Denizli'de jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 3 farklı ilde kablo hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

Kablo hırsızlık şebekesini JASAT şafak vakti çökertti, System.String[]

Denizli'de jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 3 farklı ilde kablo hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Denizli ve çevre illerde meydana gelen kablo hırsızlıkları üzerine JASAT timi tarafından çalışma başlatıldı. Tim çalışmalarında hırsızlık olayının bir şebeke tarafından gerçekleştirildiğini tespit edince Denizli merkezli Antalya ve Diyarbakır'da önceden belirlenen 5 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ardından Denizli'ye getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - DENİZLİ

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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