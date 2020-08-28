Kablo hırsızlıkları, polis uygulamasında yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da, polisin uygulama sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden çalındığı tespit edilen 10 bin lira değerindeki 360 metre kablo ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Kesilmiş haldeki kablolar, kabloların çalındığı kuruma teslim edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazpınar-Civli Yolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında 43 AAH 819 plakalı otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden çalındığı tespit edilen 10 bin lira değerindeki, 360 metre kablo ile direğe tırmanmaya yarayan 2 aparat ve bıçak ele geçirdi.Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Şüpheliler B.E., T.D. ve E.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kablolar ise sahibi kurumun yetkililerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.