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Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı - Son Dakika

Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı

19.01.2022 16:35

Şanlıurfa'da kablo ile boğulan Mahmut Çetindağ'ın, evine çay içmek için davet ettiği Suriye uyruklu arkadaşı A.A. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Eşinden boşanan ve uzun süredir yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'a ulaşamayan yakınları, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine gitti. Çetindağ'ı evinde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KABLO İLE BOĞULMUŞ

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Çetindağı'ın kablo ile boğularak öldürüldüğünü belirlendi. Mahmut Çetindağ'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

KATİL, ÇAY BARDAKLARINDAKİ İZLERDEN BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çetindağ'ı tanıyanların bilgisine başvurdu, evdeki çay bardaklarında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede çay bardağında Suriye uyruklu A.A.'nın parmak izi bulundu. Ekipler, Mahmut Çetindağ ile arkadaş olan A.A.'yı gözaltına aldı.

EVİNE DAVET ETMİŞ

Emniyetteki ifadesinde A.A., Çetindağ'ın davetiyle evine çay içmeye gittiğini, daha sonra tartıştıklarını ve kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti. A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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112 Acil Çağrı, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı - Son Dakika
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