Üye Girişi
KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ - Son Dakika

KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ

21.12.2021 11:38

DENİZLİ'de, Kemal Akşit (52), sahibi olduğu ve 2 katlı ev yapmak istediği arsanın üzerinden geçen Türk Telekom'a ait internetle telefon iletişimini sağlayan kablonun kaldırılması için dilekçe verdi.

DENİZLİ'de, Kemal Akşit (52), sahibi olduğu ve 2 katlı ev yapmak istediği arsanın üzerinden geçen Türk Telekom'a ait internetle telefon iletişimini sağlayan kablonun kaldırılması için dilekçe verdi. Akşit, 1,5 ay beklediği halde kablo kaldırılmayınca inşaatı devam ettirerek, kabloyu evin duvarlarının içinden geçirdi.

Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde müteahhit Kemal Akşit, sahibi olduğu arsaya 2 katlı ev yapmak için inşaata başladı. Önce inşaatın temel kazısını yaptıran Akşit, arsanın üzerinden geçen Türk Telekom'a ait internet ve telefon iletişim kablosunun kaldırılması için 1,5 ay önce dilekçe verdi. Kablonun kaldırılmasını bekleyen Akşit, diğer yandan inşaatına devam etti. Çalışmalarda 2'nci kata ulaşan Akşit, kaldırılmayan kabloyu, inşaat halindeki evin içinden geçirmek zorunda kaldığını belirtti. Dilekçenin üzerinden geçen zamana rağmen kabloyu sökmek için hiçbir yetkili gelmeyince Akşit de kabloya zarar vermeden kolonların arasında tutup tuğlaları da ördü. İletişim kablosu, şu an 2'nci katta, inşaat halindeki binanın içinden, oturma odası ve mutfaktaki tuğlaların arasından geçiyor. İnşaatı devam ettirmek için kablonun kaldırılmasını bekleyen Akşit, "Duvar için örülen tuğlaların üzerine sıva yapılması gerekiyor, ama kablo kaldırılmadığı için yapamıyoruz. Bu kablo nedeniyle inşaata devam edemiyoruz" dedi.

'İNŞAATI GÖREN ŞAŞKINA DÖNÜYOR'

Kablonun kaldırılması için defalarca müracaat ettiğini belirten Kemal Akşit, inşaatı görenlerin şaşkına döndüğünü söyledi. Kabloya zarar vermeden inşaatı devam ettirmeye çalıştığını belirten Akşit, "Yaklaşık 1,5 ay önce Türk Telekom'a dilekçeyle başvurdum ve kablonun kaldırılmasını istedim. Ancak hiçbir yetkili gelmedi. Daha sonra yine gittim 'Geleceğiz' dediler, yine de gelmediler. Ben inşaatı devam ettirmek zorundayım. Kablo şimdi inşaatın içinde kaldı. Duvarların arasından geçiyor. Kesmek istedim ancak bana ceza keserler diye yapmadım. Duvar için örülen tuğlaların üzerine sıva yapılması gerekiyor ama kablo kaldırılmadığı için yapamıyoruz. Bu kablo yüzünden inşaata devam edemiyoruz. Mağdur olmaya başladık, artık bir şekilde bu kablo olayının çözülmesi gerekiyor. Eğer gelmeyeceklerse evin içinden geçireceğiz, inşaatı da tamamlayacağız" diye konuştu.

Türk Telekom yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, Kemal Akşit ile görüştüklerini kablonun bugün itibarıyla kaldırılacağını söyledi.

KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ
KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ
KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ
KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ
KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ
KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ
KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ

Merkezefendi, Türk Telekom, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:56 "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?
14:51 "Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" diyen Emre Kınay'a tepki gösterildi
14:32 Bu görüntüler Şanlıurfa'dan! Esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı
14:29 Pereira'nın gidişiyle Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döküyor!
14:29 Üç ilçenin sahil yolunu esir aldı! Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu
14:26 Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
14:25 Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı
14:23 Destan dizisinde bugün: Akkız ölümle karşı karşıya!
14:18 HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!
14:07 Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dolarla birlikte altın fiyatları da çakıldı, vatandaşlar bu sabah soluğu kuyumcularda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da çakıldı, vatandaşlar bu sabah soluğu kuyumcularda aldı         
11:39
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 15:05:25. #1.11#
SON DAKİKA: KABLO KALDIRILMAYINCA İNŞAATIN İÇİNDEN GEÇİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement