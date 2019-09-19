Son Dakika Haberleri: Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı

1 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı.

Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Bagajdaki kablo makaralarının içinde, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Genç ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, sürücüsünün Diyarbakır'dan Bingöl'e geldiği yolcu minibüsünde arama yaptı. Aracın bagaj kısmındaki 2 kablo makarasının içine gizlenen, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alınırken, ele geçirilen sigara paketlerinin üzerinde taklit ve yanıltıcı bandrolün bulunduğu belirtildi.

Jandarma, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:34:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]