Son Dakika Haberleri: Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)
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Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)

58 dakika önce

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİArtvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçilerden Recep Kılıç (39) için memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2), System.String[]

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Artvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçilerden Recep Kılıç (39) için memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kale Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kılıç'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Recep Kılıç'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu, fındık hasadının ardından yüksek gerilim hattında çalışmak için Artvin'e gittiği belirtildi.


Recep Kılıç, Arhavi, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
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