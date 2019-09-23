Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)
58 dakika önce
ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİArtvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçilerden Recep Kılıç (39) için memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Artvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçilerden Recep Kılıç (39) için memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kale Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kılıç'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Recep Kılıç'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu, fındık hasadının ardından yüksek gerilim hattında çalışmak için Artvin'e gittiği belirtildi.
Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı: Acil şifalar dilerim Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm filminin çekimleri ailenin karşı çıkmasına rağmen başladı Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi