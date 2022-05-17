Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı

17.05.2022 17:11
Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde bir firmanın şantiyesinden hurda ve bakır kablo çalan şahıslar Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde bir firmanın şantiyesinden hurda ve bakır kablo çalan şahıslar Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı önleyici çalışma ve tedbirler sonucunda geçtiğimiz hafta Kale köyündeki bir şantiyede 3 hırsızlık şüphelisi olduğu bilgisini alınca harekete geçti.

Hızla olay yerine ulaşan ekipler S.K., B.D. ve Y.D. isimli şahısları şantiye sahasında hırsızlıkta kullanılan malzeme ve araçla birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı
Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı
Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı

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Kaynak: İHA

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gümüşhane, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika


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