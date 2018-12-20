Kablodan Çıkan Duman Zehirledi
1 saat önce
Kırklareli'nde kuluçka makinesinin kablosundan çıkan duman 1 kişiyi hastanelik etti.
Kırklareli
'nde kuluçka makinesinin kablosundan çıkan duman 1 kişiyi hastanelik etti.
Olay Kırklareli'nin Pınarhisar
ilçesine bağlı Kaynarca
beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. isimli şahıs tavuk kuluçka makinesinin yanan kablosundan çıkan dumandan zehirlendi. Zehirlenen şahıs Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.Ş. tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:59 Kaynak: İHA
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