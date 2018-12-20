Son Dakika Haberleri: Kablodan Çıkan Duman Zehirledi

Kablodan Çıkan Duman Zehirledi

1 saat önce

Kırklareli'nde kuluçka makinesinin kablosundan çıkan duman 1 kişiyi hastanelik etti.

Kablodan Çıkan Duman Zehirledi, System.String[]
Kırklareli'nde kuluçka makinesinin kablosundan çıkan duman 1 kişiyi hastanelik etti.

Olay Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. isimli şahıs tavuk kuluçka makinesinin yanan kablosundan çıkan dumandan zehirlendi. Zehirlenen şahıs Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.Ş. tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:59 Kaynak: İHA

Kaynarca, Pınarhisar, Kırklareli, 3. Sayfa
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