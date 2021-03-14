Kablolar patladı, paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

İstanbul Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarındayaşanan olayda, bir süredir bölgede devam eden fiber internet alt yapı çalışması nedeni ile öğle saatlerinde dumanlar çıkan kablolar büyük bir gürültü ile patlayarak alev aldı. Sesi duyarak doğalgaz patlaması sanan mahalleli büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından korkudan hızla evlerini boşaltan mahalle sakinleri ıslak battaniye ile alevlerin üstünü kapatarak yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise vatandaşların söndürdüğü kabloları kontrol etti.

DEMİR KAPAK METRELERCE HAVAYA YÜKSELDİ

Yaşanan olayı anlatan görgü tanıkları önce şiddetli bir şekilde patlama olduğunu ve ardından zeminde bulunan demir kapağın patlamanın etkisi ile metrelerce havaya savrulduğunu yer altındaki kabloların ise tutuşarak alevlerin yükseldiğini ifade etti.