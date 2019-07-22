Kablolara ayağı takılan kuşu itfaiye kurtardı
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde ayağı kabloya takılan bir kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:21 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde ayağı kabloya takılan bir kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Vatan Caddesi
üzerinde bir binadaki kablolara ayağı takılmış bir kuş gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sincan itfaiyesine bağlı ekipler merdivenle kuşun bulunduğu yere çıktı. Bir itfaiye eri takılı bulunduğu kablodan kuşu kurtardı. - ANKARA
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