Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı - Son Dakika

Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı

19.05.2021 13:07
Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı, System.String[]

Antalya'da 3 gün üst üste kabloların kesilerek çalınması jandarma ve esnafı harekete geçirdi.

Antalya'da 3 gün üst üste kabloların kesilerek çalınması jandarma ve esnafı harekete geçirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı yeri gözetim altına alan jandarma, pusuya yatan esnafın ihbarı üzerine hırsızı suçüstü yakaladı. Kablosu kesilmek suretiyle çalınan Muhammet Emin Sevinç, 2 ayrı esnafın daha kablosunun çalındığını, hırsızın yakalanmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde bulunan bir çarşıda meydana gelen kablo hırsızlığı, esnafı zor durumda bıraktı. İş yerlerinin arka bölümünde ana hattan işyerlerine gelen kalın kabloların 3 gün üst üste kesilmek suretiyle çalınması esnafı tedirgin etti.

Güvenlik kameralarından fark ettiler

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri bir işyerinin güvenlik kamerasının hırsızlık olayının yaşandığı yeri gördüğünü belirleyerek kamerayı izlemeye aldı. Güvenlik kamerasında, omzunda asılı çanta bulunan bir kişinin kabloları yan keski denilen alet ile kestikten sonra çantasına koyarak ayrıldığı görüldü. Aynı şahsın 3 gün üst üste gelip işyerlerinin kablolarını kesmek suretiyle çalması üzerine hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

3 gün üst üste gelen hırsızın çarşının zemin katında bulunan demirleri bir araya topladığı ve götürmediği ve demirleri götürmek üzere yeniden gelebileceği değerlendirilip

kamera izlemeye alındı. Jandarma ekipleri olay yerine 200-300 metre mesafedeki jandarma noktasında nöbet tutarken esnaflar da kamerayı izlemeye koyuldu. Kamerada hırsızın yeniden geldiğinin görülmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızı suçüstü yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızın çarşıdan çıkarak uzaklaştığının görülmesi üzerine jandarma hırsızı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Suçunu itiraf etti

Adının Yasin Ç. olduğu belirlenen şüphelinin çantasında kabloları kesmekte kullanılan yan keski ele geçirilirken, hırsızlık suçunu kabul eden Yasin Ç., durumunun kötü olması nedeniyle kablolar çaldığını söyledi. Yasin Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

En az 150 metre kablo çalındı

Hırsızın 3 gün üst üste çarşıya geldiğini ve kablo çaldığını belirten çarşı esnaflarından Muhammet Emin Sevinç "2 gün üst üste bir arkadaşımızın işyerinin kabloları çalındı. Arkadaşımız kablonun çalınmasının ardından yeniden kablo döşetti ancak bu da çalındı. Sonra bizim iş yerimizin kablosu çalındı. Jandarmanın yaptığı araştırmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinde her şey görülüyor. Hırsızın 4. Günde geleceğini düşünerek jandarma ile nöbete koyulduk ve düşündüğümüz gibi hırsız geldi suçüstü yakalandı" dedi. - ANTALYA

Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı
Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı
Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı
Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı
Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı
Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı
Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı

Hırsızlık, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablolara dadanan hırsız pusuya yatan esnaf sayesinde yakalandı - Son Dakika


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