Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı - Son Dakika
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Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı

25.07.2022 01:15
Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı

Elazığ'da kabloları çalmak için elektrik panosuna giren hırsız yanlış kabloyu kesince, fazla akım sonucunda bir sitede bulunan 40 dairedeki çoğu elektronik cihaz yandı.

Elazığ'da kabloları çalmak için elektrik panosuna giren hırsız yanlış kabloyu kesince, fazla akım sonucunda bir sitede bulunan 40 dairedeki çoğu elektronik cihaz yandı. Sitede yaklaşık 400 bin lira hasar meydana geldiği bildirildi.

Olay, dün merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 270. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hırsız sokakta bulunan elektrik panosunun kilidini kırarak kabloları çalmak istedi. Hırsız yanlış kabloyu kesince 40 daireli Kuzova sitesine bir anda fazla akım gitti. Fazla akım sonucunda dairelerdeki çoğu elektronik cihazlar yandı. Telaşla aşağı inen site sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Sitede yaklaşık 400 bin lira hasar meydana geldiği öğrenilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

"Hırsızların kabloyu kestiğini görünce yetkililere haber verdik"

Site yöneticisi Ahmet Demir, "Dün saat 15.00 sıralarında bir patlama sesi duyduk. Patlama sesiyle prizlerimizde duman ve koku hissettik. Daha sonra ne olduğunu anlayamadan aşağı indik. Sağa sola baktık ve koşuşturduk. Sitenin elektriğini kestim. Hiçbir zil ve cihaz çalışmadı. Panoda hırsızların kabloyu kestiğini görünce yetkililere haber verdik. Hasarın boyutunu daha sonra anladık. Burası 40 daire. Daire başı 10 bin zarar olsa 400 bin lira bir hasarımız var. Şu anda 2,5 bin lira bir zararım var. Bu sadece kombi. Fırının ve aspiratörün ne kadar çıkacağını bilmiyorum" dedi.

"Televizyon, buzdolabı, kombiler yandı"

Site sakinlerinden Selçuk Tokmak ise, "Kuzova sitesi sakiniyiz. Dün saat 15.00 sıralarında trafoda kabloların kesilmesi sonucu Kuzova sitesindeki yaklaşık 40 dairenin birçoğu mağdur durumda. Televizyon, buzdolabı, kombileri yandı. Bugün bir ekip gelip bu mağduriyeti gidermek için tutanak tuttular. Masraflar karşılanacak denildi. Nötr kabloyu kesmiş. Otomatik olarak 380 volt vermiş. Böyle olunca da tüm cihazlar yanmış" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Yanlış kablo kesen acemi hırsız 40 dairenin elektronik cihazının yanmasına neden oldu: Hasar 400 bin lira Yanlış kablo kesen acemi hırsız 40 dairenin elektronik cihazının yanmasına neden oldu: Hasar 400 bin lira Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece
Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı - Son Dakika
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