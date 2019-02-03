Son Dakika Haberleri: Kabloları Çalmaya Çalışan 3 Kişi, Suçüstü Yakalandı

Kabloları Çalmaya Çalışan 3 Kişi, Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, Türk Telekom'a ait kabloları makasla kesip çalmaya çalışan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kabloları Çalmaya Çalışan 3 Kişi, Suçüstü Yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta,  Türk Telekom'a ait kabloları makasla kesip çalmaya çalışan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, Ayhan U. (30), Ümit D. (21) ve H.İ.Z.'yi (16) Türk Telekoma'a ait direklerdeki kabloları makasla kestiğini fark etti. Bu sırada polisleri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler kısa kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede ise makas ve rulo halinde kablo ele geçirildi.

2 MAHALLEDE DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. Yakalandıkları yerdeki hırsızlık dışında 1 ay önce Döngel Mahallesi'nden bin, Yenicekale Mahallesi'nden de 100 metre kablo çaldıklarını itiraf eden 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ayhan U. ve Ümit D. tutuklandı, H.İ.Z. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:18 Kaynak: DHA

Yeşiltepe, Polis, Türk Telekom, Kahramanmaraş, Güncel
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