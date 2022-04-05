Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı

05.04.2022 10:46
Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı

Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde nakil hattı kablolarını keserek eriten 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde nakil hattı kablolarını keserek eriten 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesi Çobanisa ve Sarayköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakil hattı kablolarını keserek eriten S.A ve Y.Ş isimli 2 kişi Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat timleri tarafından kestikleri ve erittikleri kablolar ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. S.A ve Y.Ş jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi Isparta Ticaret Borsası Isparta Ticaret Borsası

Sarayköy, Sütçüler, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG oto gaza 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:48 Toprağın kayması sonucu kamyon 50 metre uçurumdan yuvarlandı! Sürücü sıkışarak hayatını kaybetti
10:48 Akıllara zarar yorum: Cem Küçük'e göre 7 milyon kişi Bergen filmini izlediyse, Türkiye'de enflasyon yok!
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:09:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement