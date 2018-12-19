Son Dakika Haberleri: Kabloları Keserken Suçüstü Yakalandılar

Kabloları Keserken Suçüstü Yakalandılar

3 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yaylaceylan Mahallesinde Türk Telekom'a ait bakır iletişim kablolarını kestiği tespit edilen üç kişi Jandarma tarafından yakalandı.

Kabloları Keserken Suçüstü Yakalandılar, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yaylaceylan Mahallesinde Türk Telekom'a ait bakır iletişim kablolarını kestiği tespit edilen üç kişi Jandarma tarafından yakalandı.

Seydikemer Yaylaceylan Mahallesi Karabel mevkisinde ormanlık alan içinde üç kişinin bakır iletişim kablolarını kestiği ihbarı sonrası olay yerine hareket eden Jandarma ekipleri, Y.B., M.B. ve R.K. isimli üç şüpheli olay mahallinde yakaladı. Olay yerinde yaklaşık 200 metre bakır iletişim kablosu bir yankesici ve kerpeten ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamasında, 12 Haziran 2018 tarihinde aynı mevkide İ.T. ve N.A.'ya ait evlerden hırsızlık olayı ile 31 Ağustos tarihinde de Telekom'a ait 80 metre fiber optik kablo hırsızlığını yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan üç kişi adli makamlara sevk edilirken, olaya adı karıştığı öğrenilen O.K. ve B.K isimli şüphelilerin yakalanması çalışmalarını devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:24 Kaynak: İHA

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